中天綜合台《小明星大跟班》明（24日）晚10點播出「這不就來了嗎！吐槽大會第三彈！」，藝人薔薔辛辣敢言的作風，一開口就砲火猛烈，使得卡古、趙正平、馬國畢均被砲彈打到。

藝人薔薔受邀上《小明星大跟班》大爆男藝人內幕，她一開始說道：「很多人說進演藝圈很難，卡古坐在這裡我就覺得不會啊！哪裡難？他創造一個進演藝圈的最低標準，而且你花整形的錢，不如拿去幫馬國畢還點債務還比較有效！」

另外，薔薔也揭露趙正平的「真面目」：「交個小21歲的女友，所有通告內容都要給她看過，因為他女朋友會吃醋，平常裝得多雄壯威武，居然怕女人怕成這樣！」此話一出，趙正平無力招架只能默認：「薔薔太敢講了，她那個砲火打出去誰接得住啊？」

薔薔火辣個性大爆卡古、趙正平、馬國畢猛料。（圖/中天綜合台提供）

卡古（左起）、趙正平、馬國畢被薔薔爆料。（圖/中天綜合台提供）

薔薔越講越嗆，還說馬國畢是「憲哥最失敗的投資」，引來馬國畢自嘲回應：「我就是憲哥投資失敗的唯一藝人，大家都知道我前幾年因為賭博輸了5千萬，但前陣子我看到澎哥負債2億多，我覺得非常感慨，原來拍電影比賭博還要危險。」接著馬國畢還拖趙正平下水：「趙哥前一陣子股票也輸很多錢，如果不小心破產的話，來問我，我的還債經驗很多。」余祥銓則趁勢吐槽：「趙哥唱歌也不行，跳舞動作也跟別人不一樣，我就想問為什麼當時被評審老師講評的是我不是趙哥？如果趙哥也去的話，就不會有『崩潰余祥銓』，因為崩潰的會是小柏老師。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。