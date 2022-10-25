中天綜合台《同學來了》昨（24日）晚播出「演藝圈後輩有苦難言“這些前輩”真的是我們的夢魘！」讓不少後輩也感辛酸，就連火爆藝人趙正平都曾被當熄菸器。

藝人趙正平在節目中回憶起，以前就碰過有前輩把他的手掌當作熄菸器：「以前沒有菸害防制法，到哪裡都在抽菸，那次導演在講戲，一個大哥就菸拿起來開始抽，導演教完戲準備要拍了，那個大哥突然把我叫過去，我還沒搞清楚狀況，菸就下來了！」這經歷讓主持人安心亞直呼自己算幸運：「遇到好前輩可以帶領你成長，我就真的很幸運，一開始就在《全民最大黨》，所有的前輩都很照顧我。」

嘻小瓜為大咖天后編舞，卻編得滿肚子委屈。（圖/中天綜合台提供）

嘻小瓜為大咖天后編舞，卻編得滿肚子委屈：「我在編的時候，她就說動作很老派，你會跳舞嗎？你會編舞嗎？你有聽我的歌嗎？然後就一直處在那個情緒裡，我到最後也笑不出來，我們那個課只上了40分鐘，她就叫經紀人來載她，還說下次換老師。」在場來賓好奇心使然，想要嘻小瓜唱出歌詞，嘻小瓜反應也很快：「不記得了，好難聽。」他接著補充還有更傻眼的後續：「我自己在路邊哭了2小時，從此不敢再幫她編舞，後來她找了一個直男老師，隨便跳她都撒嬌說好好看！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周週五晚間9點《小明星大跟班》。

《同學來了》提供

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