大S前夫汪小菲去年恢復單身後，傳出與26歲女星張穎穎過從甚密，兩人的關係一直霧裡看花，使粉絲持續扮柯南找線索或直接成黑粉。23日汪小菲終於更新貼文，內文竟自曝已到荒島生活，不知與張穎穎的感情處理進度，所幸他似乎是接下大陸美食綜藝，自曝已來到荒島過生活，不料帶到島上的雞，卻被黑粉惡意聯想成是張穎穎。

汪小菲今(23日)在微博PO出多張出海荒島照，可見他在海邊以柴火生火，提著小鍋子煮東西來吃，也欣賞橘紅色的夕陽美景，汪小菲在貼文指出「荒島上的生活，樂的我腹肌都抽筋了，我會一直想你們的，張亮太能幹了，高亭宇弟弟太樂觀了，開心的時光。好好珍惜吧。」，畫面中他穿著輕便衣褲，笑容相當愉快，似乎一甩也旗下工作號近日蹭大S熱度的陰霾。

汪小菲和廚藝高手張亮(左1)和運動員高亭宇(右1)玩樂。(圖/汪小菲 微博)

汪小菲PO出一張夕陽美照，荒島生活似乎還挺愜意的。(圖/汪小菲 微博)

由於汪小菲曾拍攝影片透露在拍美食節目，因此3人的同框畫面便被好奇問：「這是新綜藝嗎？」、「進攻娛樂圈出道了」、「期待綜藝節目上映」、「用心沉澱，蓄勢待發」、「這是吃好喝好的節奏」、「何時上線呀」、「小菲加油搞事業，看好你呦」、「三兩個好友足矣」。

黑粉見汪小菲貼出雞的圖片，影射緋聞女友張穎穎。(圖/汪小菲 微博)

然而汪小菲其中一張雞的照片引起黑粉注意，影射所謂的「雞」，正是張穎穎本人：「就是張穎穎，你們看不出來」，其他人見到後，則大笑回：「眼神真好」、「這隻雞不就是她的美照」、「離開張穎穎才能旺事業，別在分不清」、「把人笑趴，這麼寫實嗎」、「哈哈哈哈哈好搞笑」、「我特意退出來看了雞的圖，就服妳」。