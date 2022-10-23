2022國家卓越建設獎日前公布，雲林狂奪9項大獎，雲林縣長張麗善說，看獎盃一字排開就知道團隊在建築上的堅持備受肯定，接下來也會繼續攜手併肩作戰，為雲林也為鄉親拚出好日子。

張麗善今（23）日在臉書表示，雲林縣府團隊這3年來馬不停蹄投入建設，就算面對艱難挑戰，仍冷靜且客觀找出問題並克服，其成果也顯現在今年度的國家卓越建設獎上，因為雲林縣今年狂奪9項大獎。

「獎盃一字排開，就知道雲林在建築上的堅持備受肯定！」張麗善感謝所有同仁的付出，並說接下來團隊仍會攜手並肩作戰，為雲林也為鄉親拚出好日子。

今年雲林縣奪得的大獎，分別為水利處的「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」及城鄉發展處的「璀璨斗南之心南向廣場暨倉庫群」，奪下最佳環境文化類金質獎；文化觀光處的「虎尾眷村聚落建築群眷舍修繕及二期景觀工程委託規劃設計」，奪下最佳都市更新類金質獎；教育處的「雲林縣土庫國小立心樓拆除重建工程」、「建國國中老舊校舍拆除重建工程」及工務處的「虎尾鎮公安路立體停車場」，奪下最佳規劃設計獎金質獎；水利處的「椬梧滯洪池環境改善」及地政處的「斗南鎮小東市地重劃工程」，奪下最佳規劃設計類優質獎；最後是水利處的「雲林縣斗六市水資源回收中心」，奪下最佳管理維護類優質獎。