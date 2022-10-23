由客家委員會指導、台北市政府客家事務委員會主辦的「2022台北客家義民嘉年華」，今(23)日上午於中正紀念堂兩廳院前藝文廣場舉行。客委會表示，義民爺是客家非常重要的信仰，也是國家重要民俗文化資產，希望大家能學習義民爺及忠勇公忠義、勇敢的精神，保鄉衛土、團結一心。

「用一代人救轉客家話」，客委會主秘廖育珮表示，客家語言文化的傳承需要大家長期共同堅守，才能一代一代傳承下去，今天看到很多後生前來參與，令人非常感動，儘管天氣不佳，但大家風雨無懼，正好凸顯客家義民文化的精神，也希望透過今天的主祭大典，祈求義民爺和忠勇公保佑國泰民安。

廖育珮指出，今年為台北客家義民嘉年華活動第35周年，台北市政府客家事務委員會邀請到全台灣共計35間宮廟義民爺及忠勇公來到台北，歷時1小時的主祭大典上，透過隆重莊嚴的祭祀古禮向全國35尊義民爺及忠勇公祈福，傳統祭祀科儀強調禮、樂並重，由40名訓練有素的年輕學子擔任禮生，國樂團配合禮樂演奏。

此外，儀程中由客家後生子弟以客語唸誦祝文，並由曾獲「亞洲舞極限」冠軍的國際知名團隊「Formosa Crew」組成，演出全新劇碼「義民驚人‧客潮來襲」獻藝，結合傳統音樂與創新潮流，展現不同的客家藝術文化；儀式最後由台北市民生國小師生及家長組成百人大合唱獻唱「客家世界」，充分展現台北客家義民精神與信仰文化之美。