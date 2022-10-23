U23中華隊陳聖平。（陳怡誠攝）

背負唯一旅外野手代表壓力，效力響尾蛇隊的陳聖平終於在U23世界盃最終戰找回身手，在季軍戰敲出雙安、貢獻3打點，率領中華隊以3比1擊敗墨西哥，奪下隊史最佳的第3名，27日要過22歲生日的他也提前收下最好的生日禮物。

集訓階段陳聖平狀況不錯，但比賽開打後卻陷入低潮，前7場比賽19個打數只有3支安打，還曾被移出先發打序，也讓他一度懷疑自己，「前面沒有安打心情一定會低落，教練排我上去沒有發揮，我也會懷疑自己怎麼會這樣。」

賽前教練鄭達鴻鼓勵他不要想太多，自己也調適好心情，陳聖平抱持著「最爛也就這樣而已」，平常心站上打擊區，反而收到不錯的效果。

2局上陳聖平敲出右外野深遠二壘安打幫助球隊追平，3局上再補上帶有2分打點的一壘安打，一人打回全隊所有分數，他也感謝教練團信任，以及前面隊友上壘讓他有機會建功。

肩負著唯一旅外野手代表，陳聖平的表現特別受到外界關注，但這也讓他身上背著更大的壓力，「這次能從壓力中挺過來是我最大的收穫，在台灣比賽關注度特別高，前面自己又表現不好壓力很大，很開心最後一場有完美結局。」

27日要過生日的他，也用U23季軍提前慶生，陳聖平說：「這算是提早的生日禮物，雖然如果是冠軍會更好，但沒能打冠軍戰至少也希望要把第3名留在台灣。」結束中華隊任務後，陳聖平預計先休息一陣子後再開始進行訓練，預計明年春訓時再回美國。