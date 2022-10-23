東台灣國際蘭馨交流協會送愛給弱勢老人。（華山基金會提供）

台東市86歲劉阿公原本與其妻同住，妻子罹患大腸癌後，更是不離不棄陪伴照料，妻子去年離世後，阿公始終鬱鬱寡歡，東台灣國際蘭馨交流協會得知劉阿公近況，邀請20位姊妹及小小義工一同將愛送進長輩家，讓阿公重展歡顏、不孤單。

劉阿公獨自照顧癌妻多年，後期妻子住進安寧病房，受疫情影響無法陪伴在側，卻從未缺席每日探訪時間。

華山基金會自2016年開始服務，每次到宅訪視，阿公總是愁眉不展，東台灣國際蘭馨交流關懷協會會長張雪芬，得知劉阿公近況，今天邀請20位姊妹及小小義工打扮成天使，偕同小朋友到爺爺家，幫助他剪指甲、量血壓、按摩及送物資。

一行人沿途將物資發送給張阿嬤、李阿公，小朋友齊唱「當我們同在一起」獻給李阿公，歡樂氣氛讓阿公、阿嬤不再孤單。

張雪芬也將號召各界善士，認助孤老常年服務經費，並捐贈給台東縣卑南愛心天使站，期盼拋磚引玉，邀請更多人共同守護台東偏鄉孤老。

華山基金會免費提供在地三失（失能、失智、失依）老人到宅服務，目前於台東縣服務約1100位弱勢長輩；邀您支持2023常年服務暨第20屆「愛老人 愛團圓」公義，每月1250元或加入義工行列，一同守護老寶貝。愛心專線：（089）341-876侯小姐。