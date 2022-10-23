阿中不妙了？民進黨台北市長候選人陳時中目前選情看好度偏低，國民黨台北市議員王鴻薇今(23日)在《新聞大白話》節目指出，早上參加客家義民嘉年華走在陳時中身邊目擊，國民黨候選人蔣萬安身邊有6位市議員候選人陪同走完全程，但陳時中卻一個也沒有，這種切割、不被看好的氣氛甚至令王感到同情。

王鴻薇表示，陳時中的人氣在他們黨內真的出了非常多問題，因為今天早上正好參加客家義民嘉年華，有一個挑擔活動，其實三組候選人都去了。蔣萬安這邊大概有6位市議員包含參選人，跟他走完全程，就是從客家主題公園一直走到中正紀念堂。

「陳時中就走在我旁邊，根本沒有一個議員或參選人跟他全程走到底，其實我那時候都覺得對他有點同情！」王鴻薇說，選舉只剩下1個月，如果市長候選人人氣夠強的話，其實所有參選人都應該爭相蜂擁地在你身旁，因為大家求曝光嘛，要同台、同框，可是為什麼陳時中這麼落寞？在他們黨內那種切割的氣氛、大家不看好的氣氛都已經出來了，所以才會看到立委何志偉辦公室，把陳時中的競選周邊當資源回收都清出來了。

王鴻薇指出，陳時中講到水門問題，今天他為了要嗆柯文哲，事實上讓自己有很大的失分。很奇怪，陳時中剛出來的時候被說是總統級規格，身旁的總幹事、發言人一堆都是立委，他們對於防洪、水門這些ABC的東西應該知道，這是最基本的。怎麼會為了要嗆柯文哲，講說只要有人貨車在堤防外面就不關水門？不關水門的結果，就是水門裡面的民宅被淹耶！這話一定是大失分。

「我覺得陳時中也不要怪啦，現在網路做很多哏圖，像他抽12號，什麼12不赦、自12果。」王鴻薇強調，自己曾連續三屆選舉抽到12號，對12號是有感情的。可是想一想，又沒辦法同情陳時中了，當年韓國瑜抽到2號，被說2有2報、台灣噩耗之類的，你們當年怎樣去霸凌人家？今天還給你剛好而已。陳時中面對的是網路上、民意上的惡意螺旋，還有一個很大的危機，黨內同仁恐怕都覺得這是鐵達尼號，大家各自跳船了啦！