針對作為一國總統，蔡英文的輔選策略竟然是批判國民黨執政縣市，媒體人張禹宣痛批，這是羞辱在地人民的智慧，卻忘了全台灣22縣市中，國民黨執政高達14個，當蔡英文一邊稱讚台灣經濟成長傲人，一邊竟又聲稱高達14/22的縣市在空轉，包括「宜蘭進步不能等」、「台中不能再空轉四年」「嘉義市沒有發展沒有前景」等，這在邏輯上根本不可能成立的矛盾，凸顯了蔡英文對於選情告急的焦慮感，已經影響了她的判斷。

張禹宣今(23日)在臉書發文指出，光這六日週末，蔡英文截至目前就發了八篇關於民進黨縣市首長候選人的造勢文，對於自家執政縣市無不歌功頌德，但對於民進黨在野的縣市卻是百般羞辱：宜蘭：宜蘭進步不能等，必須贏回光榮；台中：台中不能再空轉四年；嘉義市：沒有發展沒有前景。

他指出，只要不讓民進黨執政，就會被批判的如此難堪，無法提出具體的願景，取而代之的是懲罰羞辱票沒投給自己的人民，但受傷的卻不是候選人，而是縣市的人民百姓。而接下來可以保證的事，蔡英文仍會對剩餘在野的11個縣市，進行同樣的手法操作。

張禹宣質疑，可笑的是，蔡英文一邊聲稱台灣GDP超越日韓，是「人民成果」。卻又打算把全台14/22個縣市說成空轉、退步、拖累台灣的累贅，按照前面的邏輯，難道意思是在地人民的罪過？台灣的進步全部都是民進黨執政的少數縣市帶來的？

他強調，失去連任保護傘，黨內接班派系鬥爭兇險，讓蔡英文無法再高坐廟堂冷眼旁觀，親自下海和稀泥。畢竟一旦2022大敗，也將正式宣告蔡英文進入看守期，脅迫與焦慮感不是來自國民黨，而是虎視眈眈的黨內同志。