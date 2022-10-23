有感於桃園是九合一選舉最關鍵一戰，中廣董事長趙少康這個週末跑遍桃園輔選站台，替國民黨桃園市長候選人張善政、八德區市議員朱珍瑤、中壢區市議員候選人謝克洋、平鎮區市議員舒翠玲及桃園區市議員林政賢加油打氣。他強調，這次桃園的選戰是重中之重的重中之重，不能掉以輕心，不僅必須集中全力支持張善政，更要讓優質有戰力的國民黨議員、里長全壘打，翻轉桃園，讓善良回來，用選票給民進黨一個教訓。

「民進黨壞事做盡，想起來就讓人憤怒！」趙少康拿高端疫苗來說，蔡英文帶頭鼓勵大家「愛台灣、打高端」，彷彿不打高端就不愛台灣，結果現在打高端的人有的還要補打三劑，到日本還要自費做PCR，證明高端就是無效，蔡英文不需要負責嗎？蔡政府高官們帶頭推銷打高端，讓高端股價一路飆漲到400多塊，市值最高衝到800億，難怪就有人說，不少人這次選舉經費都有了！執政黨可以這樣幹嗎？可以這樣發國難財嗎？

趙少康指出，執政者要讓國家長治久安，不能讓台灣發生動亂。但民進黨執政兩岸兵兇戰危，戰爭一觸即發，然後說兵役役期要延長多久，等選後再說，這是多麼不負責任的作法！一到選舉，民進黨只會喊「抗中保台」，但抗中不能保台，抗中只是保民進黨，所以我們不要再被民進黨著詐術、話術給欺騙。

趙少康表示，桃園是最關鍵的一戰，張善政非常優秀，誠實正直，有領導力，這樣的好人一定要讓他出頭。前立委陳學聖跟他說，2010年立委補選，投票時到叔叔伯伯家樓下按門鈴，請他們出來投票，他們不投就是不投，因為氣馬英九當時砍掉軍公教的年終慰問金。結果，國民黨敗選，什麼年終慰問金，民進黨所有年金都給你大幅砍掉！

「選舉不是意氣用事，不是鬧脾氣，一票票要冷靜思考」，趙少康強調，這一票「是投給自己的未來、是投給自己的生活，是投給自己的子孫」，大家務必積極拉票、催票、投票，不僅要把善良的張善政推上去，更要讓優質有戰力的國民黨議員、里長全壘打，翻轉桃園，讓善良回來！