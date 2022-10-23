A股陸續進入第三季財報公布高峰期，主流外資機構的持股情況備受市場關注。近期A股上市公司披露的持股數據顯示，瑞銀等機構第三季新買進多檔個股，挪威央行和高盛集團等加碼部分個股。整體而言，外資機構增持A股，以新能源及消費等類股為主。

半年來，陸股三大指數—上證指數、深證成指、創業板指數分別累計上漲3.77％、5.2％、10.43％。

證券時報報導，截至目前，瑞士聯合銀行集團出現在10家上市公司前十大流通股東名單中，其中數據中心業者科士達、鋰電正極材料商天力鋰能等多檔個股為新買進個股，同時小幅增持安徽合力，但減持瑞豐新材。從該集團新進的股票來看，以新能源、消費、醫藥類股為主。摩根大通則在第三季新買進雅本化學、清溢光電、盛德鑫泰等個股。

另一方面，油品添加劑公司瑞豐新材的前十大流通股東名單中有多家外資機構，高盛集團和高盛國際分別位居第五與第七。高盛集團第三季增持瑞豐新材35.16萬股，期末持股數增至378.21萬股，持倉市值為人民幣（下同）4.19億元。高盛國際則持有瑞豐新材200萬股，持股不變，期末持股市值為2.22億元。

瑞銀資產管理基金經理羅迪表示，目前多變的宏觀環境，對大陸穩增長帶來壓力，大陸股市近期承壓。從過往的規律來看，陸股與美元指數具有一定的相關性，而在5月與6月，由於大陸宏觀環境好轉，美元指數對陸股影響減弱，陸股走出一波獨立行情。展望後市，羅迪認為，陸股的吸引力進一步抬升，尤其是以中證500為代表的中小型股估值處於歷史低位，更具吸引力。