目前年底的六都選戰之中，資深媒體人趙少康認為，最難分難解的就是桃園市一戰，因此他前兩天的行程都不遺餘力的輔選桃園，昨(23日下午更在臉書談到，「民進黨壞事做盡，想起來就讓人憤怒」，包含高端疫苗、兩岸兵兇戰危等局勢，因此他呼籲選民翻轉桃園。 此言引發不少藍營支持者共鳴，紛紛留言：考驗智慧就在投票這一天！

趙少康在臉書除了痛批現在打高端的人有的還要補打三劑，到日本還要自費做PCR，更認為民進黨執政兩岸兵兇戰危，戰爭一觸即發，一到選舉，民進黨只會喊「抗中保台」；而現在桃園是最關鍵的一戰，不僅要把善良的張善政推上去，更要讓優質有戰力的國民黨議員、里長全壘打，翻轉桃園。

對此有網友在其臉書、《Yahoo新聞》相關報導底下留言指出，「翻轉桃園，讓桃園更好！考驗智慧的時刻在投票當天」、「年輕人再投民進黨，就等著上戰場」、「希望桃園成為一個善政之城」；另外，有人認為監票是選舉的最後一哩路，不要再輸在這一點，要有萬全的應變。