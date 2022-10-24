高雄市長陳其邁（左二）24日出席美濃運動中心成立儀式，圖右為民進黨立委邱議瑩可能害怕氣球破裂，所以躲得遠遠的。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁體育界後援會23日成立，對於找前市長韓國瑜任內的運發局長許文宗擔任陳其邁體育界後援會總會長，陳其邁24日說，他與許會長的理念相同，感謝許文宗的支持。至於選票衝百萬票？陳其邁表示，這讓市民去決定。

陳其邁上午出席美濃運動中心成立儀式，他允諾也將在旗山蓋運動中心。對於拔樁，陳其邁說，許文宗會長過去是韓國瑜市長任內的運發局長。陳認為，推動體育、培養優秀選手跟黨派無關，他上任以來大幅增加運發局的預算，包含14個運動中心成立、各式場域整建、4個職業隊到高雄等都是推動體育。他感謝許文宗願意一起打拚。

至於選票衝六都第一？陳其邁說，他就實實在在做事情，認真往前衝，選票多寡要讓市民做主，做出理性的判斷。

談到在半夜致電蔡英文總統，陳其邁說，總統沒有說不要再打了，既然沒說不要打了，那他就會繼續打電話，努力爭取預算。陳其邁話鋒一轉，還說民進黨立委邱議瑩也會打。邱聽後說：「是你打給我！」