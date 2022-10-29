森林城市協會理事長莊傑任痛批，錯誤選址導致綠覆率低於高市公園管理自治條例規定的6成，政府帶頭違法。（森林城市協會提供／袁庭堯高雄傳真）

環團百人29日上午大陣仗在小港森林公園拉布條抗議，痛批「小港運動中心」蓋在小港森林公園內的珍貴綠地，害1500坪綠地變水泥，移樹上百棵，違反高雄市《公園管理自治條例》。運動發展局澄清，該中心選址符合法規，考量的是民眾出入便利性，樹木移植養護也依相關規定辦理。

森林城市協會理事長莊傑任表示，前市長陳菊為了彌補小港區承受工業、航空的汙染傷害，特地規劃興建小港森林公園。2019年正式落成時，水泥地就接近4公頃，水泥地面積已40％，結果現在高雄市政府又要蓋一個「小港運動中心」在公園靠營口路的綠地和樹木密集的區域，須移樹上百棵，1500坪綠地變水泥，水泥地面積提升到45％。

莊傑任痛批，錯誤選址導致綠覆率低於高市公園管理自治條例規定的6成，政府帶頭違法，讓森林公園變成水泥公園。呼籲市長陳其邁立即勒令停工，將運動中心變更選址，改設高松路入口的水泥廣場或其他土地，守住城市綠肺。

小港森林公園居民自救會代表李小姐表示，在當地發動連署3天，已經超過450人反對運動中心選址不當。希望政府停工、變更選址去高松路的水泥廣場，或是公園旁政府的土地，把綠地樹木留下來，不要讓森林公園變成水泥公園。

南部反空污聯盟召集人李建誠表示，小港是空污重災區，去年PM2.5年均值21.8微克，遠高於國家標準，非常需要有綠地綠樹覆蓋的區域來緩解汙染壓力。

環團現場也呼籲，公園內既有的戲水河道應改善水質後啟用，反對拆除戲水區與原有停車場重建；公園邊華山路200巷不宜拓寬，以免犧牲綠樹、車流增加帶來更高交通風險。

運發局澄清，小港森林公園綠覆地面積占公園64.47％，符合法規。該中心相關規劃，已經過主管機關同意且符合相關法令規定。高松路為交通要道且匯集飛機路與宏平路車輛，對運動中心來客規劃交通影響衝擊較大，預定設置位置開口面松園八路，運動中心來客可利用營口路與松園一路接高松路緩解。

此外，樹木移植也依工務局新建工程處植物植栽工程施工說明書辦理。盤查施工範圍喬木142株，施工期將暫時移植公園內其他區域，於建物完工後移至運動中心周邊規劃位置。故本次工程僅有移樹、護樹，加強對既有樹木照顧撫育，不會減損森林公園的綠意環境。

運動中心興建也將調整既有公園內排水方向，全區以地表逕流概念設計，讓水盡量回到大地的方式確保基地保水。另減少華山路200巷交通影響，調整停車場入口位置並舖設植草磚，減少硬舖面。工程並無拓寬華山路200巷，而是在公園內退縮15公尺興建步道及雙層植栽，增加棟距，減低對住家的壓迫感。