九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，更是萬眾矚目，各政黨也緊鑼密鼓的準備中，而今（24）日媒體人韋安就在臉書上爆出了「游淑慧、徐巧芯、羅智強、鍾沛君、張斯綱、葉元之等，這些大家目前熟悉的藍軍有戰力，表現亮眼的民代，都是2018年當選」，同時更指出了「幸好有這樣的2018班，讓風雨飄搖中的國民黨在2022中還能有底氣，為藍營撐住陣腳」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「小雞幫小雞，2018班造勢很特別」的文章表示，「游淑慧沒有競選總部成立大會，只找來2018班同學羅智強、徐巧芯、鍾佩君，舉辦了一場很難定義的活動」，韋安也坦言，造勢不像造勢，空間不大，來賓2百多而已。座談不像座談，也不知主題是什麼。倒是像個2018班小雞們，相互取暖打氣聚會。以及和四年來，一直支持游淑慧，共同為選民服務多位里長們，致謝聯誼聚會。

韋安強調，「游淑慧、徐巧芯、羅智強、鍾沛君、張斯綱、葉元之等，這些大家目前熟悉的藍軍有戰力，表現亮眼的中青代民代，都是2018年當選」，同時更指出「也幸好有這樣的2018班，讓風雨飄搖中的國民黨能香火猶存。在2022中還能有底氣，為藍營撐住陣腳，從台北、桃園拉開本次選戰序幕。否則如果去掉這幾個，現在國民黨的選情恐怕不會這麼樂觀？」

最後韋安更說，國民黨處於一個，大老不被愛，明星不夠用的狀況。所以小雞要團結互助，撐起自己選情和支持者對國民黨的一絲期待，「2018班是目前國民黨戰鬥力，和未來的希望所在，世代傳承的時候到了，應該要給這小雞們，更多的鼓勵和支持，不是嗎？」