最新的quickseek民調中，黃珊珊出現支持度最高，但投票意願最低的現象，被媒體評為「叫好不叫座」。媒體人張禹宣24日在臉書發文表示，其實從電影的角度來看三位候選人，就一目了然。蔣萬安就像超級英雄大片，劇情好猜但仍娛樂性十足；黃珊珊則是小成本獨立製片的得獎電影，但常叫好不叫座；陳時中就像號稱億萬製作，上映後卻發現內容空洞乏善可陳，劇情紊亂不堪，註定開高走低慘遭下檔。

張禹宣指出，蔣萬安這種英雄片雖然有劇情好猜、落於俗套等問題，但花錢入場享受特效等震撼感覺，依然娛樂性十足。黃珊珊像小成本獨立製片的得獎電影，劇情細膩刻劃，每個鏡頭音效都仔細琢磨，但劇情常較沈悶、叫好不叫座。

至於陳時中嘛，就像是號稱的億萬製作，砸了超級大成本在做廣告宣傳，結果上映後卻發現內容空洞乏善可陳，前面20分鐘是動作片，中間又變十指緊扣的愛情片、然後再變祖孫親情片，到了後半段卻又變成豆豆先生搞笑片，最後則變成艋舺江湖片，結局則是恐怖片，劇情紊亂不堪，註定開高走低慘遭下檔。

張禹宣打趣問：如果你是觀眾，哪部電影你願意花錢買票進場呢？