北市府觀傳局25日在台北101發表穆斯林輔導成果。圖為台北101內部祈禱室。（張芷瑜攝）

台灣於10月13日重開國境，看好穆斯林19億人口商機，北市府觀傳局25日在台北101發表穆斯林輔導成果，觀傳局表示，今年輔導2處景點及13家旅宿，皆在國際客常到訪的陽明山國家公園內的陽明書屋及梅居休閒農場，13家旅宿業者也都取得穆斯林友善認證。

2019年起北市府積極推動穆斯林友善環境改善輔導計畫，每年至少辦2場教育訓練，協助景點及旅館業做好穆斯林宗教生活必須的軟硬體，輔導的業者家數已達78家，為全台之冠。

產發局表示，今年共輔導2處景點及13家旅館，其中2處景點皆位於國際客常到訪的陽明山國家公園內的陽明書屋及梅居休閒農場，旅館則皆為今年積極取得穆斯林友善認證的旅宿業者。

來自印尼的 Rakha Ramadhana（傅瑞卡）表示，他是台灣科技大學的碩士生，台北市提供穆斯林朋友在飲食及生活上的便利及友善設施，連台灣最著名的建築，如台北101，台北國際會議中心及台北車站，都有穆斯林專用的祈禱室及淨下設施，希望台灣其他城市也能像台北一樣，提供穆斯林友好的環境。

同樣來自印尼的 Nurida Khasana（莉妲）則說，她是台北醫學大學的博士生，作為一名穆斯林婦女，在台灣生活出入公共場合很自由且舒服，戴上頭巾時也不會受到歧視，此外，台北市有很多好吃且有 halal 認證的餐廳，每年也會舉辦開齋節，讓她們與家鄉朋友一起慶祝。

莉妲也分享，當她需要放鬆時，在台北市有很多穆斯林友善的景點如陽明山國家公園的擎天崗草原、竹子湖，台北市也有很多穆斯林友好住宿，包括旅館、飯店，甚至青年旅館，讓她的家人來台北時，方便安排住宿及用餐。