台南市長選戰出現新變化？！根據一份最新民調顯示，民進黨籍現任市長黃偉哲為44.00%，竟僅小幅領先國民黨謝龍介的36.38%，雙方差距竟不到8個百分點，與先前多項民調顯示黃偉哲大幅領先情形大大不同，也令外界感到懷疑。

但若依各項民調近來呈現結果，多數是黃偉哲明顯領先，例如《美麗島電子報》上月公布的台南市長候選人民調，分別為黃偉哲62.8％、謝龍介14.6％、林義豐3.2％、許忠信1.7％、吳炳輝0.4％；同時台南市民對黃偉哲信任度達81.2％。本月稍早另有ETtoday公布民調為：黃偉哲50.1%、謝龍介支持度29.3%，黃大幅領先謝20.8個百分點。還有，崑山科大公共關係暨廣告系在本月7日公布所做民調，黃偉哲57%，謝龍介17.1%、兩者差別極大。

回頭看《菱傳媒》26日公布的台南市長候選人支持度最新網路調查，黃偉哲以44.00%領先國民黨謝龍介的36.38%，無黨籍林義豐為4.34%、許忠信2.82%、吳炳輝0.55%，尚未決定為7.66，都不支持/不會去投票為4.25%。

謝龍介一連串猛攻收賄、揭弊，但因為沒有具體的偵辦進度，而黃偉哲則專注於市政，冷處理，不隨之起舞，因此並未重傷黃偉哲的支持度。

從年齡層來看，在20-29歲族群中，黃偉哲以50.55%大幅領先謝龍介的19.67%，雙方差距近30個百分點。30-39歲族群，黃偉哲以46.63%領先謝龍介的31.00%。40-49歲族群，黃偉哲以43.58%領先謝龍介的33.96%。而在50-59歲族群，謝龍介則以44.96%小贏黃偉哲的37.69%。60歲以上族群，謝龍介44.89%、黃偉哲44.32%，兩人五五波。

至於政黨傾向，支持國民黨的選民有94.8%表態挺謝龍介，挺黃偉哲的民進黨支持者則為89.76%，顯示藍營的凝聚力較強，至於中立選民部分，謝龍介、黃偉哲可說旗鼓相當，各為34.74%、33.21%。

另外，該民調也針對政黨支持度進行調查，結果，民進黨以30.19%領先國民黨的20.41%和民眾黨的5.54%，自認是中立選民則有36.01%。而在負面黨性方面，值得注意的是，其中絕對不考慮投給國民黨的受訪者達47.09%，從結構面來看，顯示台南市選情要翻轉並不容易。

該民調是由《菱傳媒》委託台大政治系張佑宗教授問卷設計，皮爾森數據負責執行。針對台南市年滿20歲以上之網路人口，在10月18日至10月22日進行調查，有效樣本為2251份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.07%以內。