桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（25日）在大溪區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以36票領先，鄭運鵬以27票居次，鄭寶清2票排第三。其中有一位婦人表示，2018年她投給民進黨籍桃園市長鄭文燦，但這次她卻選張善政，甚至認為張善政當選機會最高。

桃園孫先生25日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4個選項，詢問「桃園市長會投誰」，結果，張善政以36票領先，鄭運鵬以27票居次，鄭寶清拿到2票排第三，賴香伶0票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「國民黨的」、「他是做事的，不像其他人是作秀」、「我是藍的」、 「他人很好，會做事、很老實」、「比較像會做事的人」。有一位婦人2018年投給民進黨籍桃園市長鄭文燦，這次卻選張善政，該婦人認為張善政「清廉，又會讀書是知識份子」，被問到對鄭運鵬的看法時，她表示，因為不認識鄭運鵬，對鄭運鵬完全沒有概念，但她認識張善政，因為張當過行政院長；至於誰當選機會最高？她說，也是張善政。

選擇鄭運鵬的民眾則認為，「比較穩健」、「延續鄭文燦施政」、「整體形象」、「就是喜歡他」、「他看起來比較真」。