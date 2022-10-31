針對總統蔡英文29日幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台時說「鄭運鵬接棒後，可以繼續幫助桃園的進步」，國民黨立委鄭麗文發文批，鄭運鵬近日被踢爆，赴陸經商時曾載明自己來自中國台灣，大酸「抗中只是工作，賺大錢才是生活啊！」那個喊著抗中保台說「台灣沒有BNT，其實根本不會怎麼樣」的鄭運鵬去哪了？急尋去年力挺高端的鄭運鵬，現在被起底竟然還想推給人生經歷，說X話、事後不認帳是DPP的傳統？

鄭麗文今(31日)在臉書發文指出，上週六(29)蔡總統五度替鄭運鵬站台時說：「鄭運鵬接棒後，可以繼續幫助桃園的進步」，是失智不失志！藉機暗諷張善政是看不見桃園進步的人？而鄭文燦為協助廠商，在桃園市府成立投資服務中心，鄭運鵬也從中做幫手協調各部會。工程品質超進步，天花板塌下來讓全世界認識桃園，這個進步大家確實都看到了！

「但月月鳥(鄭運鵬)最近才被爆料過去赴陸經商。」鄭麗文今(31日)在臉書發文指出，鄭還申請了大量被美國制裁、具中共軍方背景華為與中興專利，擺明就是要大賺人民幣！而且，一面喊著抗中保台，申請專利時卻載明自己來自「中国台湾」！辣個說「台灣沒有BNT，其實根本不會怎麼樣」的月月去哪了？急尋去年力挺高端的月月鳥！現在被起底，竟然還想推給人生經歷！說X話、事後不認帳是DPP的傳統？

鄭麗文批評，在過去常看到民進黨為了黨內一己之私，操弄政治意識形態，大打抗中保台免死金牌，試圖在台灣製造對立、搞分裂，讓不少在大陸發展的民眾被羞辱抹紅，甚至在網路上羅織罪名霸凌老百姓，現在迴力鏢重重打臉，現在DPP的臉不腫嗎？把桃園交給雙標「中国台湾月月鳥」，真的要確定ㄟ！

鄭麗文強調，更別說，嘴上最愛喊著抗中保台、一路護航高端的民進黨，前陣子被踢爆縱容或忽視高端二期試驗找中資CRO公司，花了民脂民膏幾十億，買民眾身體健康沒有，現在連台灣價值也沒有！高端大翻車，到現在也沒一句道歉！鄭麗文質疑，這樣的民進黨還有讓人民再次信服的理由嗎？真的以為民眾還會傻傻的被騙第二次？