苗栗縣長選舉歷經藍軍分裂，國民黨正式推派謝福弘出征，並將堅持參選的議長鍾東錦開除黨籍，鍾東錦近來則傳出與民眾黨主席、台北市長柯文哲互動頻繁。入口網站「Yahoo奇摩」20日起針對「你看好誰當選苗栗縣長？」進行網路民調，截至25日晚上10點半，國民黨謝福弘以29.0%領先，無黨籍鍾東錦18.0%暫居第二，民進黨徐定禎17.5%第三名，時代力量宋國鼎5.7%第四名，無黨籍吳盛聖2.3%第五名。

「Yahoo奇摩」20日起針對針對「你看好誰當選苗栗縣長？」進行網路民調，截至25日晚上10點半，已有逾13600名網友投票。國民黨謝福弘以29.0%領先，無黨籍鍾東錦18.0%暫居第二，民進黨徐定禎17.5%第三名，時代力量宋國鼎5.7%第四名，無黨籍吳盛聖2.3%第五名，27.5%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你認為柯文哲會對苗栗選情產生影響嗎」，33.7%網友認為不太會，21.2%認為完全不會，17.4%認為可能會，8.5%認為一定會，有19.2%的網友表示不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「你認為近年來苗栗縣發展如何」，29.8%網友認為還算好，22.0%認為不太好，19.2%認為非常不好，僅有5.3%網友認為非常好，23.7%的網友則表示不知道／沒意見。