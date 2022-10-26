國民黨台北市長候選人蔣萬安22日在《董事長開講》台北站粉絲見面會，再度喊出「你們就衝著我來，不要去打我的親人」。前民進黨立委郭正亮表示，蔣萬安開始大變型，突然之間開始有帝王將相的「相」出現；從這次選舉，可以看到蔣萬安的成長。

針對蔣萬安當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，郭正亮今(26日)在中天新聞《綠也掀桌》中表示，蔣萬安這個能力嚇壞他，他可以憋一個秘密這麼久，真可怕。蔣萬安應該知道要找時間打才會有效，這個時間最好，還有豬隊友來打他，蔣萬安就可以說那句名言，「你們就衝著我來」。蔣萬安在《董事長開講》台上講出這句話，「你們就衝著我來，不要去打我的親人」，讓國民黨台北市議議員徐巧芯為此噴淚，認為終於有個男子漢的樣子，郭正亮認為，當領導者就是要有點霸氣。

郭正亮接著表示，蔣萬安開始大變型，突然之間開始有帝王將相的「相」出現。從這次選舉，可以看到蔣萬安的成長，有魄力的蔣萬安終於被激出來了。最近他看到蔣萬安的演講，媒體人吳子嘉就說，人就是要鞭策才會長大。

另外，針對上屆台北市長選舉投票率只有65%，郭正亮指出，這次投票率會更低。上次台北市長競爭其實很激烈，主要是柯文哲跟丁守中誰會贏；而這一次大家有一種感覺，民進黨候選人陳時中要當選的機會很低，所以綠營投票機會就會下降。年輕人不會有熱情去投票，因為不知道在投什麼。