民進黨台北市長候選人陳時中日前再打「抗中保台」牌，稱自己有抗中保台的DNA。中天新聞針對「陳時中狂打『抗中保台』這招有效嗎？」進行街訪，有年輕人不禁說，「每次都只拿抗中保台這種來拉票，會覺得很爛耶」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(25日)派出記者，針對「陳時中狂打『抗中保台』這招有效嗎？」進行街訪，一對年輕的情侶直言，「當然你每次都只拿抗中保台這種來拉票，會覺得很爛耶。因為你也沒有實質性的作法， 就是講了這4個字『抗中保台』」。

還有一個男生認為，「抗中保台只是一個口號而已啦，誰都不會投。自從高端系列之後，就對民進黨失望了，抗中保台他在哪裡講一講，都亂講的啦」。一位正妹說，「我不喜歡他用抗中的名義來選舉，就好像要人家投給他，他抗中而已啊，可是不知道他要幹嘛」。

有一位先生則質疑，「每一次只會喊口號，沒有實際做，那有什麼用。天天喊台股1萬6千點會回去，大家都賠了5千點了」。另外，一位先生也坦言，「我們為什麼要抗中，我們都自顧不暇了。你現在搞這個都是選舉策略，他也沒招了。今年選舉，看看能不能不一樣」。