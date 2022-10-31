民眾黨桃園市長候選人賴香伶日前踢爆草漯重劃區自來水無法接管，桃園市新建工程處今指出，經協調解決圖資問題後，已於10月26日開始受理申請，賴香伶感嘆，去年11月就舉辦完工典禮，為何拖延1年多，直到踢爆後才順利解決圖資接管，且政風單位至今還是沒調查，感嘆很多事情都被輕輕放過，重申政府公開透明是必要的。

新工處指出，觀音草漯市地重劃工程於去年9月30日竣工，重劃區開發面積達147.88公頃，相當遼闊，為了讓民眾於草漯重劃區新宅能順利交屋入住，桃園市政府積極辦理驗收及後續移交接管程序，今年5月17日完成驗收作業，草漯重劃區的電力、電信管線都已完成移交程序，因配合管線3D圖資系統建置，新工處請重劃工程廠商進行自來水管線圖資轉繪，經自來水公司審圖通過，自10月26日起已開始受理民眾自來水申裝。

賴香伶對此表示，草漯重劃區第一、三、六區，去年11月就已經辦完工典禮，直到她踢爆民眾反應自來水無法申裝後，市府才說圖資審查完畢可以接管，不解為何拖了一年多？桃園市政府到底發生什麼事？政風單位還是沒調查，政府公開透明是必須做到。

賴香伶指出，從這件案子就能顯示桃園市政府若沒有人好好監督，很多事情會被輕輕放過，最後受害者還是市民，目前要接管的草漯重劃區第一、三、六區有什麼狀況？五大管線是否需要更正、修改？不要到時候又影響住戶或建商的權益，導致草漯地區發展受阻。

賴香伶表示，由此可見桃園市政府的執行力問題，做法上也非常消極，必須有更好的市長、更強的監督力量進入議會，市政發展才能繼續推進。

草漯地區位於觀音、桃科、大潭、大園、觀塘等工業區的廊帶中心，地理位置優越，重劃區並引進日本「里山、里川」概念，將草漯重劃區，規劃為兼具環境特色的田園住宅區，由於國內外廠商紛紛進駐各工業區，也吸引大量就業人口遷入於此。此外，重劃區內已闢建兩座公園，「水之丘主題公園」以埤塘特有飼料桶結合溜滑梯打造地標新景點，「風之谷主題公園」以親水砌石平台及生態景觀池，串聯無障礙步道系統，增添市民休閒活動空間及水岸遊憩景點。