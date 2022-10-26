一名女網友在臉書抱怨，公司規定每個人都要輪流掃廁所1週，不過卻有名女同事總拿「我是來工作的，不是來掃廁所的」為由，拒絕配合，讓她十分困擾。貼文曝光後掀起網友們的兩派論戰。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，公司一共有15人，每個人都要輪流掃廁所一個禮拜，平均3個月才會輪到一次，不過有位中年女同事，每次只要輪到她，就會怒嗆「我是來工作的，不是來掃廁所的」，讓人十分困擾，「有什麼傷害性不大，侮辱性極強的話語，（可以）懟回去呢？」。

貼文曝光後掀起網友們的兩派論戰。(翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後掀起了網友們的兩派論戰，一派網友認為，既然是公司的規定就應該遵守，「公司請她來也是來工作的，不是請她來上廁所的」、「你是來上班的，不是來上廁所的，要廁所請自行回家」、「那你別上廁所，就不用輪了」、「就是沒本事當老闆才要掃廁所啊」。

另一派網友則認為，一間連清潔人員都不肯請的公司，根本就是遇到慣老闆，「本來掃廁所就不在工作範圍內啊！公司自己可以請打掃阿姨的…」、「她的確沒有說錯，公司應該花錢請清潔工。把人才當奴才在用，其實不需要有忠誠」、「你要懟的是連清潔員都不請的摳門老闆才對」、「看到一堆很奴的留言，真的被壓榨剛好而已」。