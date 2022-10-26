民進黨台北市長候選人陳時中近期爭議不斷，繼日前被踢爆勘災時有內湖分局長王炳睿「黏緊緊」後，今（26）日又被資深媒體人黃暐瀚抓包，在最新競選影片中竟出現士林分局組長陪同的片段，讓黃直呼「這不是要害陳時中嗎？」。而經本報求證後確認，影片中有位「路人」的確是士林分局督察組組長陳佳宏。

黃暐瀚指出，他昨下午看到陳時中Po出陪小孩放學回家的最新影片，其中引起他好奇的，是在影片中有個「路人」一路跟隨，且並非走在人行道，而是在車道上，「倒帶重看，這名男子，多次出現在影片當中，阿中在哪，他就在哪」。

黃暐瀚說，他將影片畫面截圖並詢問熟識的當地議員，得到了「可能是士林分局的組長、是地方的知名人物」的答案。這讓黃質疑，近期才剛發生內湖分局長陪同視察隧道的事件，被批評警員陪同而已，現在又來一個警官，「這不是要害阿中嗎？」

而根據《TVBS新聞網》報導，士林分局對此說明表示，只要候選人到轄區內，都會安排現場安全維護的勤務，當天是一般的任務，至於走在車道上，是為了能隨時掌控現場動向。