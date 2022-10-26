蔡英文貼文網友留言。（圖 / 擷取自蔡英文臉書）

蔡英文貼文網友留言。（圖 / 擷取自蔡英文臉書）

蔡英文貼文網友留言。（圖 / 擷取自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨（25）日在臉書宣布，將與民進黨台北市長候選人陳時中在大同區舉行「廟口開講」。然而台灣當前每天仍新增數萬人確診與數十人死亡，貼文中「克服疫情」的說法引起網友不滿， 湧進兩千多則以負面評論為主的留言，甚至有人嗆問蔡「妳是在平行時空嗎？」

蔡英文在臉書中表示，台灣團結克服了疫情，同時國門也已開放、朝正常生活再邁進一步。但接下來挑戰還很多，需要大家的力量，一起來克服。她今將與陳時中一起到大同區慈聖宮，向鄉親們親自道謝，感謝大家團結、為台灣挺了過來，「面對接下來的挑戰，我們也要持續凝聚最大的力量，為台灣拚下去」。

此篇貼文卻引起了網友們不滿，留言怒嗆「出門都是被罵的份，還是少出來丟臉」、「民進黨一倒，台灣馬上好」、「一定到場，拿著大聲公嗆爆你們」、「兩位都12不赦呢，天天都還在死兩位數的人，疫情轉好？妳在平行時空嗎」、「既然克服了疫情，為什麼還一直在播宣導短片」。

同時也有人狠酸「開講小聲一點，不然又被罵了」。