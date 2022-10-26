台中市政府警察局刑警大隊獲報，專門詐騙大陸地區民眾的詐騙集團，警方見時機成熟收網，直搗北屯區詐騙機房，逮捕30歲林姓主嫌及共犯等5人，並查獲犯案工具1批，赫然發現詐團成員為求好業績，室內擺滿金雞、金豬等招財物，全案依組織犯罪條例、加重詐欺等罪送辦，檢方偵結起訴。

刑事警察大隊偵一隊指出，該犯罪集團成員主要詐騙大陸地區民眾，謊稱對方所辦的電信門號涉及刑案，需將金錢匯入指定帳戶監管等方式詐騙，以獲取暴利。檢警歷經數月跟監及蒐證，攻堅詐騙機房，犯嫌剛好假冒「公安局人員」正對被害人施以詐騙，見警入門嚇到趴下接受逮捕上銬。

警方發現該詐團林姓主嫌為求好績效，特別在租屋處擺設金猪、紫南宮錢幣、黃金金雞（金雞報喜）、毛筆（大筆進財）、帆船（一帆風順）等招財吉祥物，祈求業績長紅，日進斗金，盼自不法犯行中「財源廣進」，幸而警方鍥而不捨、積極查緝，破獲該不法集團，避免更多人遭騙受害。

警方當場查扣手機18支、銀行存簿9本、筆記型電腦2部、Wifi分享器2台、攝影機2台、點鈔機1台、K盤1個、愷他命1包(毛重26.19公克)、毒品咖啡包13包(毛重48.06公克)、大麻1包(毛重9.61公克)、大麻吸食器1個、現金153萬4137元及自小客車2部等贓證物。

警方調查，張姓主嫌盜取大陸地區被害人個資，假冒中國大陸通信管理局人員，撥打網路電話，向被害人謊稱其申辦電信門號涉及刑事案件，須向公安局報案，再將被害人電話轉接至二線假冒公安局人員，誘使被害人報案後，並製作假中華人民共和國公安部刑事逮捕凍結管制令，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件需凍結資產，須將金錢匯至指定帳戶內監管等手法進行詐騙。

台中市政府警察局表示，詐騙集團均以高薪、輕鬆吸引青少年加入，呼籲父母親更加注意子女生活作息是否有異常，勿遭詐騙集團利用誤入歧途；警方將持續強化治安能量，對於詐欺犯罪刨根究底之決心，堅持不懈，以建立臺中市為最安居樂業的宜居城市。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！