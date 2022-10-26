一名24歲的女網友分享，與交往4年的男友論及婚嫁，兩人感情很好，唯獨在性事上有點小狀況，她自認不是性慾很強的人，但男友根本可以說是性慾寡淡，與她熱吻2小時就沒下文，而她與男友半同居，但兩人卻平均1個月才會滾1次床單，讓她很擔心未來，貼文引起網友討論，不少人看完卻替原PO男友平反，男友是建築工程師，瘋狂加班後回家，真的會累到直接躺平，不是故意的。

一名女網友日前在Dcard上分享，她今年24歲是一位自由業者，男友26歲是建築工程師，他們交往快要4年了，目前已經論及婚嫁，討論一起購買預售屋。她與男友平時相處都沒有什麼問題，但是男友性慾很低讓她備感困擾。

女網友表示，她與男友剛在一起的時候比較常滾床單，每次男友開車送她回家，兩人可在車上擁吻1至2個小時，雖然沒有車震，但能知道對方的性功能是沒有問題的，而男友平常都會去健身房運動，身材算是微壯，而她則是中了「基因樂透」，身高160公分、體重46公斤，有E罩杯。

女網友指出，她的第一次就是獻給了男朋友，所以沒有其他經驗能比較，直到和朋友聊天才知道男友的性慾很低。雖然她與男友感情很好，很多方面都很契合，她也覺得對方就是命中注定的另一半，但平時愛愛的頻率實在太低，大概1個月1次而已，讓她很擔心未來若結婚會不會30歲以後就要開始過無性生活？

女網友也說，她其實也不是性慾很強的人，但希望至少1周可以1次，而她現在每周會去男友家住2至3天，每次都會聊天、接吻和擁抱，但幾乎不會進到最後一步，即使她主動誘惑對方，而男友也的確出現生理反應，但常常兩眼一閉就真的睡著了。

女網友指出，男友每天下班都會準時報備，周末兩人也都膩在一起，手機也從不避諱讓她翻看，因此她不覺得兩人之間很少滾床單是因為男友在外面偷吃，而且她發現男友也幾乎不看A片，更沒有打手槍的習慣，每天作息很規律，晚上12點睡，隔天7點起床，不知道要怎麼樣與男友溝通兩人的性生活問題。

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，性事不合想結婚真的要三思，畢竟無性生活蠻難熬的。另有網友則為男友平反說，建築業真的很累，如果是常加班的那種，累到回家倒頭就睡，的確是不會對女友有別的想法。建議可以好好跟男友談一談，或者是趁周末帶男友好好休息放鬆，那當然就可以如願所償。