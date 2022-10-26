高雄市軍校路附近的小吃部24日遭人砸店，監視器畫面拍下，一名黑衣男子持球棒要砸店之際不慎滑倒。（翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

臉書社團《黑色豪門企業》26日分享一段監視器畫面，為一名男子持球棒凶狠的衝入店內喬事，未料卻不慎滑倒，整個人重摔在地板上相當狼狽，畫面曝光後，意外引起大批網友調侃。

透過影片可見，畫面中一名身穿黑色衣服的男子穿夾腳拖，手持球棒全力朝店內衝刺，沒想到疑似地板太滑，黑衣男瞬間重心不穩，整個屁股朝下重重地摔在地板上，黑衣男重摔後也立刻站起，繼續與同伴一同砸店。

影片曝光後，不少網友被黑衣男跌倒的畫面逗樂，紛紛留言調侃，「不能笑～但覺得卡稱好痛」、「鞋子一定要穿運動鞋，止滑」、「身為一個專業棒球員 滑壘也是很正常的」、「叫你打擊你給我滑壘」。

實際上這起事件發生於本月24日，高雄左營警分局24日晚間11時許獲報，稱有不明人士闖入軍校路上一間小吃部，持棍棒砸毀店內玻璃門，但警方趕到現場時，滋事份子已一哄而散，現場並無人員受傷。

警方調查，該小吃部的44歲黃姓男老闆與63歲楊姓男客人有糾紛，楊男不滿黃男嗆聲、態度冷淡，才率眾到店內砸玻璃；警方事後以車追人，陸續帶回涉案的楊男等5人，雖黃男無意提告，但警方訊後仍依聚眾鬥毆罪，將楊男等5人函送地檢署。