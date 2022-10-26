截至目前為止，台灣累計染疫人數已突破750萬，近期仍每日新增數萬名確診病例，感染新冠肺炎除了會出現咳嗽、腦霧等後遺症之外，中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山強調，一項國際研究指出，感染Covid-19會促使發炎細胞增生，影響骨骼健康。

●疫情減少外出 導致骨骼出狀況

值得注意的是，防疫期間，盡量減少外出而導致運動量不足，也會加速肌肉流失而讓行動力出問題。根據中華民國骨質疏鬆症學會最新醫師調查指出，台灣有近5成民眾在疫情後有行動力問題，行動力與骨骼、環節、體力三者密切相關，更需要足夠的肌肉量來支撐身體，低肌肉量是造成老年行動功能障礙的危險因素之一，也和死亡率呈顯著的關聯。

骨質疏鬆症學會特針對臨床醫師進行問卷調查，以了解台灣50歲以上民眾在疫情後是否面臨行動力問題。調查指出，疫情前有3成8民眾受行動力問題所苦，而疫情後則增加至近5成民眾出現骨骼支撐或是環節機能降低等症狀。此外，當中更有3成5民眾在疫情後有行動力問題加劇的情況。

●中斷骨鬆治療 骨骼狀態陷入危機

黃兆山進一步說明，有些民眾害怕出入醫院會增加染疫風險，因而中斷治療，也疏於補充維生素D、鈣質以及攝取足夠蛋白質，由於骨頭是無聲的器官，很多民眾已陷入行動力危機而不自知。

他分享一位60歲的婦人，一年前健檢發現有低骨密度、維生素D不足等情形，後來疫情爆發擔心染疫，因而暫停回診追蹤，也減少出門買菜、到公園散步的頻次。隔年某日不慎在浴室滑倒，兒子送至醫院治療才發現骨骼健康狀態每況愈下。

此外，國外研究也指出，肌肉量降低的受試者骨骼健康異常狀況是肌肉量正常者的3倍，防疫所致的活動量下降情況，可能直接衝擊熟齡民眾的肌肉量並提升骨骼健康的風險。

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