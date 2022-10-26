民進黨前立委林濁水日前在臉書表示，中廣董事長趙少康在桃園助選演講主題是攻擊延長役期，「看來趙少康是鐵了心選2024總統了。」趙少康25日在政論節目《少康戰情室》中批評，自己選不選總統，無須林濁水置喙，林濁水想太多了。林濁水今(26日)對此表示，開個玩笑而己，深藍名嘴大老息怒，不必狠批。

林濁水26日在臉書貼文表示，報載，趙少康25日表示，自己選不選總統無須林濁水置喙，更狠批他想太多了。不知道報導用的形容詞是不是經過誇張化，如果報導屬實，那麼他就要說明一下。

林濁水接著表示，他原意只是開個玩笑地指出趙少康秉著戰鬥藍本色，逆著支持延長役期的多數民意，討好還沒有投票權的未來役男，去替國民黨桃園市長候選人張善政站台，質疑是反助選；既然反助選，討好的又是未來才有投票權的年輕人，那不是自己要選總統嗎？林濁水說，開個玩笑而己，深藍名嘴大老息怒，不必狠批。

至於2024選不選總統，趙少康也在自己的節目中表示，他不是不願意告訴大家他的意向，但這是公共的媒體，不是他的場，他不願意在公共的論壇上談個人的事，若是他自己辦的政見會，他一定會講，他強調，將來一定會告訴各位。