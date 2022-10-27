《美麗島電子報》日前公布民調顯示，欲爭取連任的台中市長盧秀燕以62.6%支持度大勝民進黨參選人蔡其昌的18%。對此，有網友26日在PTT問及「一句話說明蔡其昌大幅落後的原因會是什麼？」引來許多網友回應，其中不少網友表示「台中人對他根本沒什麼政績印象」，也有網友認為「待沒多久台中的話還可以說是經營不夠深」，但待很久民調還很差就只有一種結論了。

美麗島電子報董事長吳子嘉16日在「董事長來開講」節目時提及台中市長選舉最新民調，盧秀燕贏蔡其昌超過44個百分點。吳子嘉指出，兼任民進黨主席的總統蔡英文徵召蔡其昌參選後，兩人在今年八月份時的差距最小，當時盧秀燕領先約30個百分點。

對此，有網友在PTT問及，蔡其昌大幅落後的原因會是什麼？並認為蔡其昌愛在晚間12點左右發文，「應該沒什麼辦法能聚集人氣吧？」許多網友則回應表示「台中人對蔡其昌根本講不出任何關於他的政績印象，要不是他選市長很多台中人應該連他都不認識」、「選市長以來，一開口就是酸言酸語跟貶低台中」、「待沒多久台中的話還可以說是經營不夠深，待很久就是大家認為爛」、「民進黨推蔡其昌很明顯不重視台中」、「蔡之前太常用中央的立場跟台中對幹了，蔡在台中的選民眼中就是個外敵，要怎麼選」、「廣告主打行動派，最有名的行動是假街訪」。