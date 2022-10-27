嘉義縣長翁章梁今（27）日在臉書發文公開了縣府精選的15條好步道，他表示，嘉義縣的每座山都有故事，每條步道也都有特色景觀，真心推薦大家用雙腳來探索嘉義的大自然。

翁章梁指出，嘉義縣內共有111條步道，縣府為大家精選推出15條涵蓋不同景觀地形的好步道，「依據季節氣候的不同，四季景色也會隨之變換」。而這15條步道分別為：阿拔泉、龍興、二尖山、山海圳國家綠道、獨立山、大凍山、二延平、奮起湖杉林棧道、青年嶺、石棹步道群、瑞峰珍愛、太興岩、太興飛瀑、迷糊步道、野薑花溪步道。

翁章梁提到，縣府邀請了百岳主播芮恩、甄馨，以及其他16位網紅，希望透過他們的高人氣，讓喜愛運動、旅遊、攝影的民眾走進山林，「來嘉義步道拍美照，紀錄最美麗的瞬間」。

翁章梁表示，這15條縣府精選的步道難度有高有低，適合不同的年齡層，而他個人最推薦最新整修好的阿拔泉步道，其登頂可以遠眺嘉南平原，「爬爬山流流汗實在很過癮，另外迷糊步道當櫻花盛開時的美景也令人印象深刻」。