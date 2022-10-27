李唯楓在《飢餓遊戲》當隊長，沒人想跟他一組。（中視提供）

臧芮軒（左起）、蔡黃汝、朱宇謀、李唯楓、王仁甫、峮峮、許孟哲、孫協志、況明潔、王上菲。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》周日（30日）到新竹進行「黑洞PK賽」，李唯楓、朱宇謀分別擔任藍、橘兩隊隊長。遊戲還沒開始，光是分組時就鬧劇不斷，製作單位先讓2位背對眾人，藝人自行選擇要加入的隊伍，而峮峮在分組前就直白表示不想跟李唯楓一組，因為李唯楓會一直找她說話。果不其然，當2位轉頭過去，李唯楓驚覺沒人選時相當失落。

相較之下被多人選擇的朱宇謀嘴角上揚，還可踢出4個人到李唯楓那隊，沒想到他首選竟是孫協志，朱宇謀解釋：「因為我想看你們兩個電子嘴加在一起可以講多久。」最後峮峮也被指派到另一隊，讓她大喊：「我需要耳塞。」

來到新竹出外景，正逢寶山鄉名產橄欖的採收季節，製單特別設計與橄欖相關的遊戲，兩位隊長必須親自打橄欖再跑回去交給隊員，隊員再把橄欖彈進隊長的嘴裡，李唯楓為接橄欖化身水蛭，模樣超爆笑；朱宇謀則是神接到彈歪的橄欖，讓全隊對他刮目相看，扭轉遊戲黑洞形象。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也會播出。