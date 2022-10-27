瓊瑤劇女星趙永馨近年淡出螢光幕前，沒想到近日竟現身政壇？國民黨新北市議員葉元之尋求連任，今(27日)請來趙永馨一起到市場拜票，只見59歲的趙永馨保養得宜，現身菜市場幫葉元之助選，婆婆媽媽爭相一睹明星風采。趙永馨還透露了與「葉師傅」葉元之如何認識的結緣過程。

女星趙永馨（前藝名趙詠馨）是瓊瑤劇御用女演員，她是國光藝校首屆畢業生，20歲拍古裝劇《玉女神笛》出道，隔年就獲得金鐘獎「最具潛力戲劇新演員獎」；後來她成為瓊瑤劇的常見面孔，《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》等都有其身影，時裝喜劇《追妻三人行》裡的「姚依依」也讓觀眾印象深刻。她不但憑瓊瑤玉女形象走紅，在台語八點檔崛起的年代，趙永馨也曾參與多部本土劇演出。

新北市議員葉元之尋求連任，今(27日)請來趙永馨一起到市場拜票，只見59歲的趙永馨保養得宜，現身菜市場幫葉元之助選，婆婆媽媽爭相一睹明星風采。趙永馨說，五年前她在台藝大上課，葉元之擔任講師，兩人因此結緣。

（影片來源取自《葉元之·原汁原味》若有移除請見諒）

趙永馨曾在《庭院深深》飾演余翠珊，經典台詞「翠珊怕怕」戲迷仍琅琅上口；近年她較少出現在螢光幕，主力放在幕後，以及經營副業「馨茶舘」，所幸有經營臉書，讓粉絲偶爾能得知昔日瓊瑤女神的近況。勤學的她，還拿到國立台灣藝術大學廣電系的學位，令人欽佩。

趙永馨演過多部瓊瑤作品。（圖／中時資料照）

趙永馨對茶很有興趣，2014年參加茶道師資課題研討會，順利完成所有的課程，領到結業證書，目前也在三峽經營茶館，官方臉書常PO茶具及茶的相關知識，趙永馨認為喝茶是修心養性的事，也能培養氣質，對她來說還有減輕壓力的優點。