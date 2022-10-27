距九合一選舉只剩下一個月時間，民進黨主席、總統蔡英文26日親自出馬，來到台北市大稻埕慈聖宮開講，幫陳時中輔選造勢。蔡英文背書稱，她有信心陳時中開出的支票就能做到。蔡英文全場侃侃而談，較往日被諷「讀稿機」自然許多，甚至還暗酸韓國瑜「輸給我」。但一個翻講稿動作還是小出意外，讓蔡英文稍微結巴了一下。

「帶領行政院相關部會，很大的團隊，每天要照顧那麼多人，而且要指揮那麼多人。」蔡英文說，這種領導力是很不得了的，所以要找一個市長，你要找會領導的嘛！是不是？有領導力的就在這裡！而且你要找一個市長，你要找耐操的啊！你看這個人有沒有耐操？你看這個人的臉就是耐操的臉。

但當講到「那你若要選一個...一個...一個市長」時，剛剛才侃侃而談的小英總統竟突然又結巴起來，原來她要翻大頁講稿一時沒翻過去，之後接著說「一定是會做事的市長，是不是？會做事，一定是那種不怕被人家罵的人，一定是忍辱負重的人，對吧？有看到沒有？就是這位啦！（指）」這時阿中也舉起雙手接受全場掌聲。

「看他這張臉，就是忍辱負重的臉，對吧？」小英講到這句忍不住笑場，她繼續說，要這樣的領導人，2年8個月過去，四方的壓力、打擊通通來，你要抗壓，你要真的能夠抗壓，並強調陳時中最近開了12張支票，她有信心都能做到。針對高雄市前市長韓國瑜日前虧陳時中表情苦，蔡英文還反酸韓也曾說她白白胖胖的，但最後「輸給我」。