在如今資訊發達的社會中，店家想打響知名度，異想天開的包裝跟命名是不可或缺的。近日就有網友上傳一張仙草愛玉店的照片，不解為何在仙草和愛玉中間還要放顆羽球，沒想到立刻釣出許多老饕解答，就連老闆也親自回應。

網友在臉書《路上觀察學院》PO出照片，只見店家黃藍色交錯的招牌「仙草」、「愛玉」中間硬生生夾了一顆羽球的圖示，讓他非常不解，忍不住詢問「很好奇，為什麼中間是羽球呀？」

照片曝光引發熱議，許多人回答「老闆希望這輩子可以予取羽球，大富大貴啦」、「取與的諧音吧」、「老闆是海豚刑警粉絲」、「本來不是很在意，但現在變得好在意了」。此外也有老饕們紛紛跳出來解釋，指出該店老闆熱愛羽球，還成立了俱樂部，後來因緣巧合之下和朋友學做仙草和愛玉，就決定開了這間店，目前性質為飲料+羽球的複合店。

不少網友也分享實際體驗：「這間在秀朗國小旁，愛玉一絕的」、「這家料超實在，吃過一次對其他家仙草愛玉就無感」、「這間愛玉是純正手洗天然真愛玉，不是人工合成化學假愛玉，跟老闆人一樣很真誠很實在，有經過都會買來給家人喝」、「據說跟老闆單挑羽球，贏了有免費的仙草愛玉可以吃XD」；老闆本人得知後，也將消息轉貼至自己粉專，感謝大家關注與支持。