「2022府中搞什麼鬼」活動29日在板橋府中商圈盛大登場，今年除了有變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等趣味活動，更首度以「百鬼夜行恐懼狂飆」為主題推出卡丁車體驗。交通局表示，包括中山路1段、重慶路、民族路等活動周邊道路將自明天凌晨2時到翌日凌晨2時進行交通管制，請用路人配合交管措施，提前改道。

交通局交通安全科長林碧芬指出，交通管制範圍包括中山路1段（館前東路至民權路）、重慶路(館前東路至中山路)及民族路(民權路至縣民大道)等路段，請用路人遵循員警指揮，配合改道行駛。

另外，活動區域內有17線公車將配合調整行駛路線，包括：234、245、265、265區、265經中央路、 265經明德路、57、656、657、657延、667、705、796、847、藍 32、1070、1851等路線公車，後站商圈、板橋外站等站位暫停停靠，提醒要搭公車的民眾請改至縣民大道站位搭乘或改搭乘捷運；另外YouBike縣民大道、民族路口租借站自明天上午8時到翌日凌晨2時暫停租借。

交通局表示，「2022府中搞什麼鬼」活動期間除將加強會場周邊交通疏導，也請用路人留意警廣、CMS、新北市即時交通資訊網等即時訊息，並配合員警疏導，避免塞在車陣中。