今年美聯冠軍賽被太空人橫掃出局，讓外界開始探討關於布恩（Aaron Boone）的洋基帥位是否不保，不過27日洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）親自破除外界疑慮，表示明年球季布恩還會是球隊總教練，不過這舉動卻讓洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）感到相當失望，稱自己如果作為老闆就不會留下布恩，引發了軒然大波，今日李維拉向媒體澄清表示，自己的話遭扭曲誤解。

季後賽再一次失利之後，洋基仍選擇相信布恩作為下賽季主帥，李維拉27日接受訪問時發表看法，不給過去一同打拼的隊友面子，「如果我是老闆，布恩就不會被留下，當事情沒有按照我們希望的方式進行時，所有的錯誤必須由總教練承擔，有人需要付出代價，但通常這個人並不會是球員。」此番言論火速登上了頭條版面。

儘管想法受到大多數人贊同，不過這位歷史救援王很快就收回他的評論，並表示自己的話被斷章取義，「我想說當洋基這種被大家期望贏球的隊伍，在經歷一個完美賽季卻無法走到最後，最終必須要由總教練擔負後果。雖然總教練不會上場比賽，但他要確保每個人都做好比賽的準備，不幸的是，當結果不是球團所希望時，他們從來不會要求全隊負責，而是讓總教練捲鋪蓋走人。」

李維拉補充指出，自己只是給出大多數球隊遭遇挫敗時所採取的作法，不過意思卻遭到外界扭曲誤解。