洋基在美聯冠軍系列賽遭到太空人4戰掃地出門後，也代表陣中主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）將正式投入球員自由市場，根據《The Athletic》記者Chris Kirschner說法，賈吉已經替洋基賺進龐大財源，他相信「條紋軍」並不會這麼輕易將這位重砲放走。

儘管賈吉季前拒絕洋基7年2.13億美元合約報價，不過Kirschner今日撰文表示，錢對於洋基來說始終不是問題，因為本季賈吉已經用他的棒子為球隊帶來許多商機，「每個球迷都在關注賈吉競逐美聯單季全壘打王，《YES Network》（洋基轉播單位）的收視率比過去10幾年要來的高，本季比2021年增加了多達100萬位球迷，更不用說這些人購買賈吉周邊所帶來的利潤了。」

Kirschner也提到，國聯西區巨人今年休賽季擁有接近1億美元的薪資空間，身為加州人的賈吉或許會重回家鄉懷抱，不過Kirschner仍對洋基相當有信心，「不管在場內或場外，賈吉對洋基這個品牌來說太有價值了，不能失去這位自吉特（Derek Jeter）後最受歡迎的金雞母。最好的選擇就是滿足賈吉的要求，並努力圍繞他來建隊，以便在他職業生涯履歷中添上冠軍。」

過去有關於賈吉對洋基續約報價非常失望，以及季後賽遭到球迷狂噓很受傷的報導，Kirschner則是認為在賈吉下家塵埃落定之前，這類消息是不會停止的。