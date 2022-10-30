不滿遭不當黨產處理委員會無理清算，救國團今將於總統府前凱達格蘭大道辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，預計至少逾5萬人將參與相挺，國民黨籍前總統馬英九與「前民進黨籍」重量級人士將出席相挺，藍綠連線捍衛社會公義。

救國團主任葛永光表示，救國團不反對轉型正義，也贊成政府應對過去威權體制下受到不平待遇、權益受損的人給予補償， 但轉型正義須奠基在釐清歷史真相、追求和解共生，然而黨產會現在的作為卻是在仇恨、鬥爭。

黨產會7月認定救國團61筆不動產、近16.3億元屬不當取得財產，處分移轉國有，讓救國團認為是違反協商共識的突襲，在退無可退、反彈抗議，今號召支持者上街大遊行。

目前遊行規畫「公義」、「自由」與「和平」3個縱隊，將分別從中正紀念堂南側、北側與捷運台大醫院站出口分師出發，最後於凱道會師，表達訴求。

據了解，包含也遭黨產會清算的中華民國婦女聯合會，以及親藍營的全國公教軍警消聯誼總會、中華民國退警總會等團體都動員相挺，目前確定已有3萬人編入遊行縱隊，網路也已有10萬人連署相挺。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨知道大遊行，雖未資助經費或動員參與，但有協助廣為宣傳，也因救國團是過去台灣人成長回憶，看到民進黨政府清算鬥爭狠勁，連救國團都不放過，得知消息民眾都很願意上街頭與救國團站在一起。

而據指出，國民黨有部分黨工自發串連參與，立委費鴻泰、游毓蘭等國民黨籍政壇要角也會應邀出席。

至於對年底選舉影響，洪孟楷分析，遊行不一定會對4周後投票行為有影響，但會加深中間選民對民進黨上任6年來整碗捧去、什麼都不放過的惡質印象，進以形成星火燎原態勢，或許能提升更多民眾1126出來投票意願。