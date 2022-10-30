民進黨新竹市長候選人沈慧虹30日表示，前總統馬英九昨天來為國民黨林耕仁站台時，批評新竹現況，她深表遺憾，因馬前總統對新竹沒有長期的關注、也沒有在此生活，因此他看不見新竹8年的進步，唯一說對的就只有「新竹的花生糖很好吃」。

沈慧虹今天參加曾資程及沈慧虹聯合競選總部成立大會，她表示，新竹市過去被國民黨執政失落了20年，馬前總統來新竹說不出其總統任期內為這座城市做了什麼，而過去8年她與前市長林智堅、市府團隊努力追趕進步，政績是她最好的政見，許多市民肯定這些年改變，新竹一定要延續光榮，進步不回頭。

針對高虹安近期爭議纏身，並說這些爭議「根本是沒完沒了的負面選舉」，沈慧虹對此表示，高虹安才是沒完沒了的逃避切割，面對選民的質疑及疑問，一直沒有正面面對，也不講清楚，才會讓問號不斷產生，沈慧虹呼籲高虹安，面對問題請向所有選民說清楚、講明白，不要無限循環。