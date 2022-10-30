民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（30）日在臉書表示，苗栗這場選戰，我看見對手為了勝選，無所不用其極，再荒謬可笑的言論也能成為洗白工具，年底苗栗絕對不能出現台灣首位黑道縣長，這無關乎藍綠政黨的政治競爭，而是大是大非的問題，是「黑與白」的良知對決，「我們苗栗人不吃你們這一套！」

徐定禎直言，柯文哲把自己比喻成「耶穌神父」希望鍾東錦可以變好，但是柯文哲該搞清楚，鍾東錦經營砂石業、經手巨大利益，與黑道糾纏不清，這不是過去式，而是「現在進行式」！

徐定禎認為，把鍾東錦與南非總統曼德拉類比，非常荒謬。曼德拉為南非人民爭自由、人權、國家獨立，奮鬥坐牢數十年的傳奇歷程；1990年2月11日曼德拉走維特韋斯特監獄(Victor Verster Prison)，結束將近30年牢獄生活，全世界都在為這位偉大的民主鬥士喝采，那天留在多少人心裡、又有多少人流下激昂淚水。

徐定禎批評，鍾東錦是犯下「傷害致死」重大社會案件，把人活活打死的惡行，鍾東錦一而再、再而三侮辱民主前輩，企圖扭曲解釋，為自己的傷害致死、殺人未遂、妨害家庭等罪行洗白，卻不敢向社會大眾說清楚、講明白！鍾東錦陣營自比南非的良心犯、諾貝爾和平獎得主曼德拉，這樣的比喻只會讓台灣蒙羞！

苗栗很有可能在年底誕生台灣首位黑道縣長，徐定禎拜託大家，這是苗栗人樂見的嗎？撇除藍綠對決的政治語言，誠懇的請問每個愛苗栗、住在苗栗的縣民朋友，黑道直接入主縣府，會不會變成黑道管警察？你能想像這樣的未來，誰要來保護我們苗栗縣民的安全？

徐定禎強調，在坤輿掩埋場被黑衣人暗夜突襲，多少人因為勇敢為公平正義站出來而被暴打，這樣的夜晚、這樣的事件，未來會不會不再是單一偶發、不只發生在抗爭現場，變成是發生在苗栗各個不平等角落？苗栗人啊，這真的是我們想要的未來嗎？