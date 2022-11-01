民進黨屏東縣長候選人周春米霧台鄉、三地門鄉2大後援會昨（10月31日）成立，她除感謝同黨立委伍麗華的相互扶持，更感念屏東原鄉這些年，榮獲文化健康站佈建率第一、全國唯一排灣族語教科書等多項殊榮，強調她為屏東寫新歷史、締造紀錄的目標很明確，意志也很堅定，「戰鼓聲音已經愈來愈大聲」，希望大家能一起奮力向前。

周春米昨日在臉書發文表示，當天是她的霧台鄉、三地門鄉後援會成立日，前一天則是泰武鄉、瑪家鄉後援會成立，目前已經走到第四站了，她非常感謝族人們的相挺。感謝好姐妹伍麗華，當年他們一起打拚，終於把屏東魯凱族的優秀子弟送進國會，而他們也不敢懈怠，這些年一步一腳印，認真踏實協助族人，讓屏東原鄉走在前面。

周春米指出，她是全國唯一經歷初選的候選人，也是屏東立縣72年來，第一位政黨推出的女性候選人。而屏東原鄉這些年，也有好多第一，文化健康站佈建率第一、全國唯一排灣族語教科書，不勝枚舉，他們持續寫新歷史，締造紀錄。

對此，周春米強調，她現在目標很明確、意志很堅定，戰鼓聲音已經愈來愈大聲、步伐愈來愈急促。但是他們站穩腳步，因為多年的踏實服務經驗，讓他們有方向與務實的政見，他們有信心延續潘孟安縣長安居樂業的優秀執政，懇請大家一起為原鄉奮力向前。