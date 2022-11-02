民進黨台北市長候選人陳時中1日前往文山區舉辦廟口開講，民進黨主席、總統蔡英文到場相挺，蔡英文盛讚陳時中有擔當、領導力及抗壓性，還語出驚人「我如果不做總統，就去做你的國際局長」。媒體人張禹宣看了傻眼吐嘈：「看來蔡英文的失心瘋比我想像的還嚴重」、「真的是有夠瘋」，另一位正妹台大醫科生懶惰熊也虧說「也是啦，2024後國家不管妳的事」、「下一任總統擦屁股」。

陳時中1日晚間與民進黨台北市議員候選人詹晉鑒、王閔生、簡舒培、趙怡翔、陳聖文等到景美集應廟舉辦廟口開講，向民眾說明國際事務局、都更、社宅、捷運等政見。蔡英文致詞時表示，這陣子她只要有時間，一定會安排跟陳時中合體，一方面幫他加油打氣，一方面也是來謝票，「今天來就是要謝謝大家。」

蔡英文說，文山區是台北市艱困中的艱困選區，2020年總統大選，她在台北市的得票率超過53％，文山區僅46.5％，而這次市長選舉，陳時中的目標是53.5％，希望大家幫忙拉票，幫他的票衝得比自己還高。蔡英文說，陳時中的第一個政見就是成立國際事務局，讓台北市變成國際的台北市、讓台灣走向世界，「我如果不做總統，就去做你的國際局長，但是你要選得上。」

「看來蔡英文的失心瘋比我想像的還嚴重(笑)」，張禹宣在臉書發文吐嘈說，下午才說她只顧英派，不管其他派系死活，導致2022這局將全盤皆輸。「我還是小看了，原來蔡英文為了陳時中，連總統不幹了都要去當局長…真的是有夠瘋。」

另一位正妹台大醫科生懶惰熊也提到，蔡英文開玩笑說，「我如果不做總統，我就去做你（陳時中）的青年局局長跟國際局局長」，一向不吝批評執政黨的這位正妹高材生虧說：「也是啦，2024後國家不管妳的事」、「下一任總統擦屁股」。