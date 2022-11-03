女學生有福了！立法院教育及文化委員會今天通過臨時提案，全國各級學校及教育部所屬場館提供免費衛生棉等生理用品，增加女性就學與勞動條件品質。教育部長潘文忠承諾，會積極準備，從下學年（112學年起），在各級學校提供多元的女性免費生理用品。

立法院教育文會今天審查教育部預算，民進黨立委張廖萬堅等人提案指出，立法院於2011年三讀通過「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，規定政府機關應籌畫、推動及執行「消除對女一切形式歧視公約規定事項。

張廖萬堅說，月經貧窮已成為國際上對婦女保障的重要議題，攸關女性受教權作權，如因無法負擔生理用品支出，女性只能請假，嚴重影響其上班、上學權益。

據統計，女性一生平均花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭是不小的負擔。而台灣少女初經年齡約在10-16歲，青少女在學校遇到突如其來的經期時，容易不知所措。

2018年起英國、格蘭於學校全面提供免費生理用品，不僅讓有需求者能及時獲得生理用品，更增進孩子對生理用品的熟悉，使他們自在面對此生理現象。

張廖萬堅說，台灣目前僅台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，或有提供生理衛生用品的相關措施不僅普及度不足，也未照顧偏鄉與弱勢家庭相關單位應更重視月經貧窮議題。

民進黨立委范雲說，過去許多縣市已在學校內提供免費衛生棉，但一些縣市沒有，影響到當地女學生的權益。因此這件事應該由教育部來做，提出預算後，在全國實施。

民進黨立委何欣純表示，現在女生的初經比較早，可能小五就來了，女學生遇到這種狀況可能不知所措，因此教育部除了給他們生理用品，也應該提供心理輔導的管道。

潘文忠回覆，確實有必要努力推動在各級校園提供女學生生理用品，但教育部需要一段準備期，也應和學校溝通，因此預計112年學年起實施。