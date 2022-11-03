民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安爆發助理爭議，民眾黨前立委、選戰小組召集人蔡壁如、立委邱臣遠於立院召開「國家機器動起來 追殺在野黨」，痛批民進黨立院國家機器鬥爭，企圖讓人「社會型死亡」宛如共產極權整肅異己的手法。蔡壁如也說，公費助理是合法的，有造冊、領薪水，違法在哪？

邱臣遠表示，民進黨選舉毫無下限，特定媒體拿到本應基於「偵查不公開」不得公布的檢舉信函，再透過網軍、名嘴含沙射影的抹黑，「綠色恐怖」再度上演；他直批是檢調洩密、淪為選舉打手，讓人擔心未來司法機關也可能會失守。

蔡壁如痛批，自碩士學位被粗暴撤銷後，每當夜深人靜，都會感到政治力介入的校園白色恐怖，他感到非常憤怒。民進黨先斬後奏、對媒體放話、直接撤銷學位、進行人格毀滅，企圖讓人「社會性死亡」，今天也用國家機器這般對待高虹安。明明偵查不公開，民進黨卻把個人隱私、個人資料，散播給綠營名嘴、側翼、打手，這不就是共產極權整肅異己、清算鬥爭的手法嗎？

對於高虹安前助理李忠庭，蔡壁如坦言有見過，從創立民眾黨以來，她舉辦過幾次大眾走活動，李也會跟著高虹安到現場，有見過幾次；蔡壁如也強調，每個立委都有自己用人的權利，不會去打探個人隱私。

蔡壁如表示，公費助理在國會上班領薪水天經地義，一件合法合理而且光明正大的事情，被執政黨結合綠色媒體、名嘴、側翼盡其所有可以抹黑之能事，我們不能允許白色恐怖、中國文革在台灣發生，希望台灣民意能團結對抗這樣的國家機器，也呼籲民進黨、蔡英文總統，不要無下限的動用國家機器追殺在野黨、製造綠色恐怖、敗壞台灣政治風氣。

而對於民嘴周玉蔻表示民眾黨內部檢舉高虹安的人可能就是蔡壁如，她也怒嗆周玉蔻的話能聽嗎？ 邱臣遠則說，「你們相信嗎？」；蔡壁如直言「這不是太扯了嗎？我提告，我在這裡講，我提告！我們社會不允許這樣的人胡亂地說話」。