高雄市長選情逐漸趨熱，傳出最新賭盤開出的讓票，國民黨候選人柯志恩從40多萬票縮小到30萬票以下。對此，柯志恩今（3）日接受媒體專訪時指出，當賭盤捉摸不定，大家會開始觀望，表示真的起風了，她更認為藍軍也回流8、9成了。

柯志恩今午接受媒體專訪時，主持人問及，中南部看「賭盤」作為指標，近日傳出讓票幅度縮減。柯志恩提到，8、9月時，賭盤曾開過讓40幾萬票，現在據說讓30萬以下，「我們當然不鼓勵、也不認同」。

不過，柯志恩認為，當賭盤捉模不定，大家會開始觀望，「好像是這個（當選）、好像是那個（當選），表示真的有一些起風了，這是個觀察指標」。

柯志恩也說，自己剛打選戰時，選戰熱度非常冷，知名度是她很大的困難點，但隨著選戰逼近，從930造勢、廟口宣講等，透過自媒體、社群媒體傳播，而她也逐步提出政見，漸漸感受到選戰溫度愈來愈加熱，藍營支持者8、9成回流了。

然而，柯志恩坦言，外界認為此次選舉太冷，推估投票率可能只有6成4，高雄可能比其他城市更冷吧，4年前投票率約7成2、7成3，這次恐怕少快1成，選戰冷是必須面臨的挑戰，自己只能不斷地勤走基層，爭取選民支持。