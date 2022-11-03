林志傑(左)已經等不及搶先感受按摩椅了。(黃及人攝)

台北富邦勇士為了強化主場歸屬感與觀賽品質，特別跟和平籃球館營運單位長佳機電達成協議，進行主隊休息室與兩間VIP包廂大改造，讓「野獸」林志傑都不禁表示，「我昨天一進門嚇一跳，但大家知道我的臉比較淡定，其實內心是很開心的！」

這次勇士球員休息室規劃設計是防護區，球員與教練置物櫃、沙發休憩區，且優化硬體設備，勇士領隊蔡承儒說：「這次當然要我親自開箱看到改變，也跟球員分享喜悅，看到最後的成果也很開心，真的讓這裡更有家的感覺，感覺我們真的做到了。」

蔡承儒表示，球員置物櫃的位置完全是看個人習慣，當然是由學長先選，林志傑挑的是正中央右二的櫃子，「方向不能亂動，像是我左邊就是蔡文誠，可是我右邊3個都是新來的，包含呂宗霖、謝宗融與洪楷傑，還是以我自己習慣的位置為主吧。」

至於3樓的VIP包廂，勇士也把其中兩間進行改造，分別是「ONE OF ONE只有我們」與「比爾守護者」，房間色系也剛好是一白一黑，蔡承儒說：「我想這次精心打造的VIP包廂，可以讓球迷看球更有感覺，包下一間要花9萬，建議是25人。」

蔡承儒最後一開始並不願意透露這次改造花費，「我想是無價！不過實際上應該是大約花了150萬左右，雖然是在10月施工，卻在8月就在規劃了，主要還是因為我們要先把球員續約問題都完成，我更期許我們以後每年都可以進行更多的升級。」